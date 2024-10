Sabato 26 ottobre volontari CRI in campo per una raccolta alimentare in Valceresio

Sabato 26 ottobre, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Valceresio sarà presente al Tigros di Arcisate, Besano, Cantello frazione di Gaggiolo, Saltrio e al Carrefour di Bisuschio per una nuova raccolta alimentare.

Numerosi volontari saranno attivi per tutta la giornata all’ingresso dei punti vendita per raccogliere generi alimentari di prima necessità e prodotti non deperibili. Gli alimenti donati verranno utilizzati per confezionare pacchi destinati alle famiglie bisognose della Valceresio, che saranno distribuiti nei prossimi mesi.

Grazie a iniziative come questa, la CRI Valceresio riesce a preparare circa 70 pacchi al mese, un aiuto concreto per molte famiglie in difficoltà. Negli ultimi anni, il numero di persone sostenute dal comitato è cresciuto significativamente, rendendo la raccolta alimentare un appuntamento fondamentale.

La raccolta fa parte dei progetti socio-assistenziali della Croce Rossa, che mirano a soddisfare i bisogni primari e a promuovere l’inclusione sociale.