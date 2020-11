Besozzo, contagi in crescita 144 i positivi

Sono 144 le persone positive al Coronavirus nel Comune di Besozzo.

I dati aggiornati sono stati pubblicati questa mattina (11 novembre) dal sindaco Riccardo Del Torchio.

Un numero di contagi in crescita, come evidenzia anche la tabella pubblica dall’amministrazione, che solo nella giornata di ieri riportava 40 persone positive in meno.

Numeri che purtroppo rientrano nel contesto d’emergenza che sta vivendo tutto il Varesotto che nella giornata di ieri ha superato il 3000 casi di positivi al Sars-Cov2.