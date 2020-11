Bilancio ed emergenza climatica in Commissione

Variazioni di bilancio in Commissione: la riunione si è tenuta in streaming nel pomeriggio di giovedì con la sola presenza in palazzo comunale del sindaco Enrico Bianchi, cui spettano le deleghe di bilancio, del presidente della Commissione della partita Fabrizio Luglio e della ragioniera comunale Mariella Enrico.

Presenti Furio Artoni, oltre ad Andrea Pellicini collegatosi successivamente, tutti in streaming. Assente il leghista Alessandro Casali.

Quattro i punti tecnici legati alle variazioni bilancio che sono frutto di poste nate nella precedente amministrazione in alcuni casi rese necessarie dalle mutevoli condizioni contingenti, vedi emergenza sanitaria e bisogni del sociale che ne derivano.

Poi la trattazione del punto legato alla dichiarazione di emergenza climatica che verrà portato in consiglio comunale per la deliberazione del prossimi 30 novembre.

Un punto che ha incassato il benestare di Artoni e Pellicini.

Una commissione quasi “lampo“ durata una cinquantina di minuti dai toni distesi, fuori dalle tensioni delle precedenti sedute, sebbene non sia passata inosservata l’assenza dei rappresentanti del gruppo #Luinesi.

«Un primo mattone per costruire la macchina comunale» ha commentato il presidente Fabrizio Luglio.