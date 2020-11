Caldo, colorato e solidale: 3500 “mattonelle” di lana per il Natale di Arcisate

Settanta volontari, con la regia di Pro loco e Comune di Arcisate, hanno lavorato ore e ore per realizzare un vero capolavoro collettivo, destinato a “segnare” con la sua impronta il Natale 2020.

Sono circa 3500 le mattonelle fatte all’uncinetto con i più svariati colori e motivi utilizzate per realizzare stelle comete, decorazioni e un bellissimo albero di Natale che illuminerà la piazza principale di Arcisate. Decorazioni del tutto diverse da quelle usuali, così come è diverso il periodo che stiamo vivendo.

«Un albero di Natale che, oltre a valorizzare la manualità, vuo­le essere simbolo della capacità di tessere una rete che avvolge e congiunge una comunità», spiegano i promotori dell’iniziativa “Arcisate unita da un filo”.

L’iniziativa a preso il via nel mese di maggio su proposta della Proloco di Arcisate che ha deciso di sostenere l’iniziativa sull’esempio dell’idea scaturita a Trivento: la realizzazione di un albero di Natale rivestito da una miriade di mattonelle all’uncinetto. Tante bravissime esperte hanno aderito alla proposta e si sono messe all’opera con lane ed uncinetti e, legate dall’invisibile filo della collaborazione che unisce tante individualità in un progetto comune, in poco tempo ne hanno realizzato un’incredibile quantità di mattonelle. Altri volontari, intanto, erano al lavoro per realizzare una struttura conica di ferro alta 5 metri che, ricoperta da una rete sottile, ha costituito la base su cui applicare le coloratissime mattonelle.

Il risultato è una vera e propria opera d’arte che, adeguatamente illuminata, riscalderà il Natale nella piazza principale di Arcisate. Ma non è tutto: le mattonelle realizzate erano così tante che sono bastate anche per rivestire quattro grandi stelle comete in legno che porteranno questo bel messaggio di comunità sulle facciate delle chiese di San Vittore, Sant’Alessandro, Velmaio e Brenno.

«Un’opera che oltre a valorizzare la manualità vuole essere simbolo della capacità di tessere una rete che avvolge e congiunge una comunità – aggiungono i promotori di questa significativa opera collettiva – per ricordare il grande messaggio natalizio e ispirare sentimenti di calore e di conforto in questi giorni così difficili».

Le mattonelle, insieme ad altri oggetti fatti a mano all’uncinetto, saranno poi vendute per una grande raccolta fondi il cui ricavato andrà alla Caritas di Arcisate per sostenere le famiglie in difficoltà a causa della pandemia.

Tutti, arcisatesi e non, sono invitati a partecipare all’accensione dell’albero, che si terrà in diretta Facebook sulla pagina Magia di Natale ad Arcisate sabato 28 novembre alle 18.30.

«Sarà certamente un Natale più sobrio, senza eventi festosi e nel rispetto delle regole che l’emergenza sanitaria impone – è il messaggio che unisce i tanti volontari che hanno partecipato al progetto, la Pro loco e il Comune – ma speriamo capace di trasmettere alla nostra comunità l’unica grande forma di contagio di cui abbiamo bisogno: la speranza».