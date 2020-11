Casciago, salgono a 19 i contagi nella Casa di Riposo di Morosolo

Crescono i contagi all’interno della Casa di Riposo di Morosolo, una delle rsa che nella prima fase della pandemia non era stata toccata dal virus.

Sono 19 gli ospiti positivi al tampone e altri due stanno aspettando l’esito. La Residenza Cardinal Colombo fa parte del gruppo della Fondazione Colleoni De Maestri e ha in regime d’accreditamento con Regione Lombarda 70 posti letto e una sessantina di dipendenti tra medici, infermieri, operatori socio sanitari e altre figure.

Dopo aver attivato tutti i protocolli di sicurezza e aver chiuso l’accesso a parenti ed esterni prima dell’istituzione della zona rossa in Lombardia, la struttura ha attivato ulteriori accorgimenti per isolare gli ospiti contagiati e monitorare la situazione degli altri. Tra i 19 positivi ci sono 8 persone asintomatiche, mentre le altre hanno febbre e sintomi da Covid, anche se per nessuna di loro non è stato richiesto il ricovero in ospedale. Non sono registrati decessi.

«Il Comune di Casciago monitora la situazione che è critica – spiega il sindaco Mirko Reto -. Sono in contatto con l’amministratore e con la direzione medica. Dalla Casa di Riposo fanno sapere che si sono messi in contatto con i famigliari degli ospiti per informarli della situazione di ognuno».

LA NOTA DELLA CASA DI RIPOSO DI MOROSOLO