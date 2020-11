Il Comune lancia l’idea del regalo solidale: “A Natale aiuta Varese”

“Varese aiuta Varese! A Natale dona per aiutare chi è in difficoltà”. Con questo slogan il fondo di mutuo soccorso, istituito dall’amministrazione in seguito alla pandemia da coronavirus, si rilancia in vista delle prossime festività.

«“Varese aiuta” – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – può diventare un regalo diverso da mettere sotto l’albero. Un’idea capace di unire e di fare del bene: il fondo, infatti, ci sta consentendo di allargare la platea dei sostegni rivolti a quei cittadini che, a causa della pandemia, sono entrati in una fase di difficoltà economica e sociale. Ognuno nel suo piccolo può fare la sua parte e così, proprio in vista del Natale, abbiamo pensato di coinvolgere tutti in questo progetto di dono. Non conta l’entità della donazione; quello che chiediamo è di sostenerci anche con piccole cifre. Aiutateci ad aiutare».

Per donare:

IBAN IT65 R 05696 10801 000095004X02

Conto intestato a: Comune di Varese conto di Mutuo Soccorso e Solidale del Comune di Varese