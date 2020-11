Il Comune di Varese assicura: “Il doposcuola comunale continuerà a funzionare”

Il servizio di doposcuola sarà attivo anche nei prossimi giorni. Il Comune di Varese ha deciso di non sospendere il servizio messo a disposizione nelle scuole primarie di Varese. «Il doposcuola funziona in tutti i plessi scolastici della città ed è da considerarsi un’offerta formativa integrata a tutti gli effetti – spiega l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio -. Il servizio ha sia una valenza didattica che laboratoriale grazie alle attività proposte che sono strettamente correlate a quelle svolte al mattino». Infatti il nostro doposcuola è parte integrante del patto educativo siglato con i cinque dirigenti scolastici cittadini.

«Inoltre – prosegue Dimaggio – proprio nell’ottica della sussidiarietà, in un anno segnato dall’emergenza sanitaria, abbiamo aumentato di circa 160 ore settimanali l’offerta del doposcuola, in modo dare una alternativa alle famiglie per la mancanza dei rientri pomeridiani curricolari».