Consiglio comunale di Marnate in streaming il 12 novembre

Si comunica che il Consiglio Comunale di Marnate si riunirà in modalità videoconferenza giovedì 12 novembre alle ore 18,00. Si prevede una seduta infuocata, anche se a distanza, dopo le polemiche dei giorni scorsi su un abuso edilizio da parte di un assessore che poi ha aderito alla sanatoria. Nei giorni scorsi si era anche dimesso il capogruppo della lista Qui per esserci che sostiene il sindaco Maria Elisabetta Galli. Due le interrogazioni del gruppo di opposizione per Marnate sul tema.

I punti all’ordine del giorno:

1) COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2) APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL “GRUPPO COMUNE DI MARNATE” RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

3) CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CISLAGO, MARNATE E GERENZANO – RECESSO UNILATERALE AI SENSI DELL’ART. 13/2

4) CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GERENZANO E MARNATE – APPROVAZIONE

5) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

6) INTERROGAZIONE PRESENTATA DA UN CONSIGLIERE DEL GRUPPO “PER MARNATE” IN MERITO ALL’INTERVISTA RILASCIATA DALL’ASSESSORE LUPPI ALLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE “MALPENSA 24” IN DATA 2 NOVEMBRE 2020

7) INTERROGAZIONE PRESENTATA DA UN CONSIGLIERE DEL GRUPPO “PER MARNATE” IN MERITO ALL’INTERVISTA RILASCIATA DAL SINDACO AL QUOTIDIANO “LA PREALPINA” IN DATA 2 NOVEMBRE 2020

La pubblicità della seduta è garantita attraverso la trasmissione in streaming della stessa sul sito istituzionale e sul canale Youtube del Comune di Marnate.