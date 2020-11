Amministrazione Galli, si dimette la capogruppo di maggioranza

Un autunno decisamente caldo per il sindaco Galli a Marnate. Se da una parte la macchina amministrativa procede con le sue attività, dall’altro lato fioccano le polemiche e il Primo cittadino è chiamato a rispondere.

A soffiare sul fuoco è la lista di opposizione Per Marnate, che ha apertamente chiesto le dimissioni di uno degli assessori della Giunta Galli, reo, secondo quanto denunciato da Roberto Pozzoli e dal suo gruppo, di aver commesso degli abusi edilizi per cui avrebbe pagato una sanatoria.

Dopo la risposta del sindaco Galli, che confermava la fiducia nei confronti della sua squadra, arrivano però le dimissioni di Erika Cisari, capogruppo leghista di maggioranza. Cisari continuerà a sedere in Consiglio, senza rivestire più l’incarico di capogruppo. Una decisione che farà discutere in paese e getta ombra sulla serenità della lista.

Il Primo cittadino, che non può che prendere atto della scelta di Cisari, commenta così quanto successo: «Le dimissioni del capogruppo sono pervenute per iscritto e nel testo della comunicazione non vi sono motivazioni. Ovviamente a seguito della comunicazione ci siamo parlati con l’intero gruppo. In tale circostanza il consigliere ha ribadito la propria decisione manifestando la volontà di non fare dichiarazioni in merito. Il gruppo ha preso atto rispettando la posizione del capogruppo uscente che rimane consigliere e parte integrante del gruppo. I rapporti interpersonali non sono cambiati».