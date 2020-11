Contest fuori posto. La tua casa da un altro punto di vista

In tempo di Zona Rossa la casa è ormai il luogo in cui passiamo la maggior parte del tempo. Una buona occasione per scoprire da vicino un altro punto di vista. Partendo da qui Foto Club Varese APS lancia il progetto dal titolo “Fuori posto. Scegliamo un oggetto di casa e fotografiamolo al di fuori del suo contesto. Il progetto è aperto a soci e non soci del Foto Club Varese APS.

Le fotografie dovranno essere inviate a info@fotoclubvarese.it indicando il nome dell’Autore ed eventualmente il titolo della fotografia.

Le immagini saranno pubblicate sui profili social del Foto Club Varese APS. (pagina fb: Foto Club Varese – Instagram: Fotoclubvarese)

Il progetto non ha scadenza per l’invio delle fotografie #fotoclubvareseaps