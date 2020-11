Cuveglio, focolaio alla casa di riposo con 8 positivi e 4 morti

A Cuveglio la situazione positivi preoccupa il sindaco Francesco Paglia, ma ancor di più quanto sta avvenendo all’interno della RSA Santa Maria Annunciata dove si segnalano negli ultimi giorni quattro decessi, e otto pazienti positivi. «Purtroppo dei 12 ospiti positivi, quattro sono mancati. Si tratta di persone di oltre novant’anni positive che nei giorni scorsi sono decedute. Dai contatti con la dirigenza della casa di riposo, risulta siano state adottate tutte le misure per far diventare “zona rossa“ l’intera residenza. Non si entra e non si esce, e vengono applicati rigidi protocolli sanitari. Anche alcuni dipendenti risultano positivi e in quarantena presso la loro abitazione» ha spiegato il sindaco.

La casa di riposo di Cuveglio era stata risparmiata dai contagi durante la prima ondata, a differenza di residenze sanitarie per anziani della zona dove invece il virus era entrato mietendo diverse vittime: «Abbiamo operato uni screening su tutti gli ospiti verso la fine di ottobre e ai primi del mese sono arrivati i risultati delle positività contestualmente con le prime sintomatologie. Ora la casa di riposo è completamente isolata», spiega Veronica Scotti, direttrice di struttura.

La situazione generale nel comune di Cuveglio segna un incremento di positivi di tre unità nelle ultime ore, saliti a 48, con 29 guariti.