Dal cimitero al parrucchiere: e cosa si può e non si può fare dopo il DPCM

Ad ogni DPCM per prima cosa prevalgono i dubbi. Succede anche con quello che ha istituito la zona rossa, a cui anche la Provincia di Varese appartiene. Proviamo a fare chiarezza, finchè si può, rispondendo ad alcune delle più comuni domande: in questo articolo, in continuo aggiornamento, troverete le domande che hanno ricevuto una risposta da istituzioni ufficiali o sono pubblicate su siti istituzionali

Per i dubbi non ancora risolti, è possibile rivolgersi alla Prefettura di Varese, che ha aperto una pagina/modulo apposita per inviare le proprie domande personalizzate.

LE RISPOSTE ALLE PRINCIPALI DOMANDE SUL DPCM

SPORT, BENESSERE E TEMPO LIBERO

ATTIVITA’ MOTORIA E PASSEGGIO CON ANIMALE DA COMPAGNIA SI POSSONO FARE E DOVE?

Si, nei pressi dell’abitazione. La distanza non è stata esplicitata.

I PARCHI SONO APERTI?

Si. Ci si può recare solo in quelli che stanno nel proprio comune

I MUSEI E LE BIBLIOTECHE SONO APERTE?

No.

PARENTELA E “COSE DI FAMIGLIA”

CI SI PUO’ RECARE NELLA SECONDA CASA POSTA AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA?

No, salvo per necessità indifferibili ed urgenti (pericolo di crollo ecc.)

CI SI PUÒ RECARE PRESSO ORTI E FONDI PRIVATI CHE SI TROVANO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA?

No, non è possibile.

I CIMITERI SONO APERTI? CI SI PUO’ RECARE AL CIMITERO?

I Cimiteri sono aperti. Ci si può recare al Cimitero ma solo nel proprio Comune di residenza.

LA CERTIFICAZIONE E’ NECESSARIA ANCHE PER SPOSTARSI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI RESIDENZA?

Si. Non è comunque obbligatorio averla con sé. Le Forze dell’Ordine ce l’hanno: se la si porta con sé si velocizzano solo le operazioni.

BATTESIMO, MATRIMONIO, CRESIMA. CHI PUO’ PARTECIPARE?

Al Battesimo e a tutte le cerimonie religiose, se non vengono spostate di data, si può partecipare seguendo le norme concordate tra la Santa Sede e lo Stato Italiano ma all’interno del proprio Comune di residenza. Può partecipare ad un battesimo, matrimonio, cresima, comunione uscendo dal proprio Comune di residenza solo il Padrino/Madrina, Testimone. Gli altri, se non risiedono nel medesimo Comune dove si celebra il rito religioso, non possono partecipare. La regola è definita ufficialmente da una notifica dell’avvocatura della chiesa di Milano:

UNZIONE DEGLI INFERMI

Anche l’unzione degli infermi è possibile, con precise regole: https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/11/Nota-Avvocatura-Viatico-zone-rosse.pdf

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI, COMMERCIO E LAVORO

SI PUO’ ANDARE NEI COMUNI LIMITROFI A FARE LA SPESA?

Solo se nel proprio Comune non c’è un supermercato/esercizio in grado di soddisfare le esigenze. Se c’è nel proprio comune, si deve andare nel proprio comune.

I PARRUCCHIERI POSSONO RICEVERE SU APPUNTAMENTO CLIENTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI?

Al momento la regola è: no, non si può scegliere. Si va dal parrucchiere presente nel proprio Comune di residenza. Solo se nel proprio Comune non c’è è un parrucchiere si può andare in un Comune limitrofo. VEDI ARTICOLO

I MERCATI SONO APERTI O CHIUSI?

Non tutte le bancarelle possono continuare la loro attività: lo possono fare solo le bancarelle alimentari. I mercati quindi si svolgeranno solo con i banchi alimentari

I NEGOZI CHIUSI POSSONO PRENDERE ORDINI ON LINE, PER TELEFONO ECC. E CONSEGNARE A DOMICILIO?

Si. E’ ovviamente una possibilità, non un impegno. Ognuno si organizza secondo quel che può e vuole fare.

I FRONTALIERI POSSONO ANDARE E TORNARE DAL LAVORO?

Si, perchè si tratta di una esigenza di lavoro. naturalmente, finchè le norme lo consentono anche nella parte che riguarda la Svizzera. VEDI ARTICOLO