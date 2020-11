Il Governo precisa: “ci si può spostare nel comune vicino per andare in un supermercato conveniente”

E’ una domanda che molti italiani in zona rossa si sono posti, e ora arrivano anche le precisazioni del Governo: se nel comune a fianco c’è un supermercato che nel tuo comune non c’è, o se c’è un discount che nel tuo comune non c’è, è possibile raggiungerlo, per poter risparmiare un po’.

Naturalmente, la precisazione del Governo è chiara nel fatto che si deve trattare di comune limitrofo (Non ci si può spostare di 20 chilometri, per intenderci… ) e che comunque lo spostamento andrà giustificato: ma ha deciso che anche quella economica è una necessità.

Ecco il testo completo della risposta del Governo: