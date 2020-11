Divieto di transito in via passo Buole, i bizzozeresi sperano sia la soluzione ai danni del nubifragio del 2015

(Foto Raffaele Coppola per Bizzozero.net)

Cominceranno da lunedì 16 novembre i lavori in via Passo Buole, per cui la Polizia Locale di Varese ha disposto il divieto di transito per tutte le categorie di autoveicoli nel tratto della via di Bizzozero compreso tra via Carletto Ferrari e via Valmorea, l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati di quel tratto di via, e la possibilità di il transito dei veicoli dei residenti e di quelli diretti a proprietà private, nonchè ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, non oltre il civico 23.

Sull’ordinanza non è precisato di quali lavori si tratti, ma i residenti sperano che l’ordinanza che regola la viabilità sia causato dall’inizio dei lavori per riparare i danni causati dopo l’alluvione del 2015, che creò un modesto cedimento sul bordo di via Passo Buole a picco sulla Valle dell’Olona, che negli anni è diventato sempre più importante: una storia raccontata nei dettagli da Bizzozero.net.