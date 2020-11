Frana di Cittiglio, 100 mila euro da Comunità Montana

Centomila euro “di rinforzo” per tentare di tamponare la situazione che stanno vivendo da più di un mese i residenti delle frazioni Casere e Vararo, rispettivamente Laveno Mombello e Cittiglio a seguito della tempesta che il 3 ottobre scorso ha raso al suolo intere faggete, con disastri idrogeologici che hanno messo in movimento un fronte franoso che incombe sulla strada provinciale 8.

«Abbiamo dirottato 100 mila euro che prevedevamo di spendere per gli interventi di sulle cascate di Cittiglio, su richiesta dell’amministrazione comunale, proprio per cercare una soluzione seppur temporanea sul fronte della frana», ha affermato il presidente della comunità montana Valli del Verbano Simone Castoldi.

La notizia è filtrata a margine della presentazione del punto tamponi di Cassano Valcuvia che proprio oggi, giovedì, comincerà ad accogliere su chiamata oltre 300 utenti per il tampone molecolare, incontro a cui era presente anche Fabio Bardelli in qualità di coordinatore dei gruppi di protezione civile di Comunità Montana, ma anche di assessore al Comune di Laveno Mombello: un tecnico prestato alla politica che conferma la situazione: «Sono provvedimenti che non risolveranno il problema, ma consentiranno almeno un’apertura in sicurezza del tratto interessato, cioè quello che da Cittiglio porta a Vararo e Casere».