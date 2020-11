Brena, Monteggia e Casere, strade in sicurezza dopo l’allunvione

Una comunicazione importante sulla pagina Facebook del Comune di Laveno dove viene spiegato che è stata ripristinata la viabilità in diverse zone del comune, colpite dalle forte piogge dello scorso 3 ottobre 2020. Resta chiusa, al momento, la strada provinciale di Cittiglio, che porta a Vararo.

Ecco la comunicazione del comune:

“La sinergia tra l’Amministrazione comunale di Laveno Mombello, quella di Cittiglio, la Comunità Montana e i gruppi di Protezione Civile di Laveno Mombello e Cittiglio, con il Coordinamento COAV delle valli Del Verbano, ha permesso il ripristino in tempi rapidi della viabilità e dei servizi nelle zone del nostro paese colpite dalle forti piogge nella notte di sabato 3 ottobre 2020 che, accompagnate da raffiche di vento localizzate lungo i versanti sud-est del Monte Sasso del Ferro, e in particolare lungo il versante destro del torrente Riale tra le località di Brena-Monteggia e Casere, avevano causato lo schianto al suolo di migliaia di alberi e la distruzione di molte decine di ettari boschivi.

L’evento aveva determinato l’isolamento della frazione Casere in territorio di Laveno Mombello e di Vararo in territorio di Cittiglio e l’interruzione di tutte le vie di accesso oltre che l’interruzione dei servizi di energia elettrica e di telefonia.

Valutati gli ingenti danni causati dall’evento e la precarietà della situazione di sicurezza della cittadinanza, il giorno seguente l’evento, domenica 4 ottobre, l’Amministrazione Comunale ha assegnato con provvedimento d’urgenza due incarichi, del valore massimo sino a 100.000 euro, ad operatori boschivi per intervenire in simultanea sia sulla località Casere sia sul restante territorio comunale. Contestualmente si è mossa immediatamente per richiedere l’intervento della società ENEL e Telecom per il ripristino del servizio elettrico e telefonico delle zone colpite.

Nel giro di un paio di giorni si è ripristinata l’energia elettrica e in meno di una settimana si è riusciti a liberare tutte le vie di accesso alle abitazioni di Casere. Ad oggi è stata completamente liberata dagli alberi anche la mulattiera che da Monteggia porta a Casere e sono stati messi in sicurezza molti altri tratti di strade a rischio di caduta alberi.

Per la strada provinciale di Cittiglio, ancora chiusa dalla Provincia per questioni di sicurezza, si è costantemente in contatto con il Comune di Cittiglio, la Provincia e la Comunità Montana per essere tenuti informati sull’avanzamento dei lavori.

Aldilà dei primi interventi d’emergenza, c’è sicuramente ancora molto da fare per ripristinare le condizioni ottimali e per attuare un più efficace sistema preventivo ma si è sicuramente sulla strada giusta. L’amministrazione Comunale, che nella figura del Sindaco si accinge ad emanare prossimamente ordinanze ad hoc per una migliore custodia del patrimonio boschivo, ringrazia tutti i partecipanti alle suddette attività per il grande sforzo impiegato e per l’entusiasmo profuso nella sistemazione di un bene comune”.