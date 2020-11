Gavirate piange Nello Riga

Non voleva essere catalogato come appartenente ad una precisa area politica, e negli ultimi anni se la prendeva quando durante le interviste lo si catalogava come uomo di destra.

Preferiva descrivere il suo impegno politico in maniera diversa: «Sono un nazionalista», diceva di sé.

Eppure Nello Riga, scomparso ieri all’età di 65 anni è conosciuto per aver passato una vita a destra.

Riga ha iniziato la sua militanza nell’Msi di Almirante è confluito in Alleanza Nazionale ma ha lasciato il movimento con l’ingresso nel PdL. È stato poi segretario provinciale de “La Destra”, movimento guidato da Francesco Storace.

Nel 2011 si candidò sindaco a Cocquio Trevisago con la lista “Cocquio Tricolore“.

I funerali si svolgeranno a Gavirate, venerdì 13 novembre 2020 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele a Voltorre e la tumulazione avverrà nel cimitero di Gavirate.

La salma è composta presso la Casa Funeraria Gallio a Induno Olona in Via San Pietro 9.