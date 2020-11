Gli studenti del Pascal di Busto Arsizio incontrano a distanza l’eurodeputato Salini

Al liceo Pascal di Busto Arsizio, il lockdown non ferma le attività didattiche e non frena le iniziative dei ragazzi e la loro voglia di conoscere il mondo.

Mercoledì 25 novembre, sulla proposta degli studenti della classe seconda, gli alunni dell’istituto hanno incontrato “a distanza”, in modalità online, l’eurodeputato Massimiliano Salini per riflettere sull’Unione Europea, i suoi fondamenti e le sue prerogative, cercando di capire, dall’esperienza di chi rappresenta il Paese nel Parlamento Europeo, anche i suoi pregi e difetti.

«Si è trattato di un grande incontro per capire il mondo in cui viviamo in cui gli studenti hanno preso parte attivamente – ha affermato il personale scolastico -. Hanno introdotto il tema gli stessi ragazzi di seconda liceo, per poi proseguire nella chiacchierata con l’ospite attraverso diverse domande sui meccanismi dell’Unione, sui protagonisti della sua costruzione e sulle ragioni che ancora fondano questo tentativo di costruzione di una casa comune. Mentre sono stati ospiti e coprotagonisti dell’incontro, sempre in modalità online, i ragazzi di quarta e quinta liceo».