Primi lavori per il piano di mobilità sostenibile, si parte da Gurone

Iniziano le prime opere previste dal P.U.M.S, il piano urbano della mobilità sostenibile per Malnate, steso grazie al lavoro iniziato dalla precedente amministrazione Astuti e portato avanti con convinzione, condivisione con tutti i soggetti coinvolti, e visione per una città più vivibile dall’attuale giunta del sindaco Irene Bellifemine.

Il Pums è un ampio documento di programmazione che modificherà la viabilità della città nei prossimi 10 anni, con l’obiettivo di mettere al primo posto la sicurezza delle “utenze deboli” della strada quali pedoni e ciclisti.

I primi lavori previsti, che prenderanno il via nei prossimi giorni, interesseranno alcune vie nella frazione di Gurone, nelle zone adiacenti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria “Bai” e il parco giochi; nello specifico cambieranno i sensi unici di circolazione nell’ultimo tratto di via Firenze e su via Siracusa. Altra novità sarà l’introduzione di sensi unici in via Vignalunga e via Isola Borromeo.

Quest’ultimo è stato fortemente richiesto dal comitato di quartiere di Gurone e recepito dall’amministrazione, la quale, sottoponendo l’esigenza ai tecnici designati, ha ottenuto un parere positivo.

Obiettivo primario di questi interventi é sempre quello di creare percorsi sicuri per pedoni e ciclisti in modo da agevolare la mobilità “dolce” e rendere la strada vivibile come percorso di comunicazione tra le varie zone della città sopratutto per chi si muove a piedi, con passeggini, carrozzine o in bici.