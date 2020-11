Investimento tra Legnano e Castellanza, soccorso un 74enne

Uomo di 74 anni investito da un’auto lungo via Per Busto Arsizio tra Legnano e Castellanza. L’incidente è accaduto alle 15 di oggi, lunedì 2 novembre, e sul posto è accorsa la Polizia Locale di Legnano con un’ambulanza del 118 e l’automedica in sede all’Ospedale di Legnano.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione. Il pedone di 74 anni, che è stato urtato dall’auto, è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso.