La Futura batte il Club Italia: tre punti importanti per le biancorosse

Torna al successo la Futura Volley che ottiene tre punti importanti per la propria classifica sfruttando il turno interno di campionato contro il Club Italia Crai: vittoria piena (3-1) per le Cocche allenate ancora da Luca Chiofalo nonostante le difficoltà incontrate contro il brillante muro delle azzurrine abili a mettere a terra ben 17 palloni e a beffare nel finale del secondo set le padrone di casa.

Poco male – anche se questa statistica dovrà essere considerata – perché la formazione bustocca per il resto ha imposto la propria qualità e si è così messa in marcia nel modo migliore in vista della prossima e importante gara contro il Cus Torino.

La Futura è partita bene, vincendo a 13 il set di apertura nel quale il Club Italia ha pagato anche lo scotto delle pochissime gare disputate fino a questo momento. Il secondo parziale è stato quello con l’epilogo meno atteso, con Busto che si è spinta avanti sino ad arrivare sul +3 nelle battute finali (24-21 dopo un gran lungolinea di Latham) per poi disunirsi, subire il sorpasso e perdere 24-26.

Un Ko che si è fatto sentire in avvio di terzo set con le ospiti avanti anche 2-7. L’ingresso di Vecerina però ha cambiato le carte in tavola: 7 punti della 18enne ex Trecate e tanta grinta che ha riacceso il motore biancorosso. Recuperato il vantaggio la Futura – bene Veneriano a muro e Michieletto in attacco – ha rintuzzato i tentativi del Club Italia e chiuso 25-18 ancora con Vecerina.

Nel quarto set, dopo un avvio equilibrato, le Cocche hanno preso il comando dopo la metà della frazione e da quel punto in avanti la strada è divenuta in discesa: 25-18. Migliore in campo Michieletto, autrice anche di 19 punti, bene Garzonio in difesa, buona l’intesa tra Nicolini e Lualdi.

«Ci accontentiamo del risultato – spiega Chiofalo dopo il match – Nel secondo set sono subentrati fattori emotivi difficili da gestire ma per fortuna ne siamo usciti pur partendo molto male nel set successivo. Io e coach Lucchini siamo molto soddisfatti del lavoro delle subentrate, che ci hanno dato una grossa mano; la prossima settimana è ancora lontana, stiamo lavorando bene nonostante tutte le difficoltà e speriamo che i risultati comincino a vedersi».

Futura Volley Giovani Busto A. – Club Italia Crai 3-1

(25-13, 24-26, 25-18, 25-18) FVG Busto A.: Veneriano 7, Nicolini 3, Michieletto 19, Badini ne, Vecerina 4, Latham 7, A.Lualdi ne, G.Lualdi 15, Sormani ne, Carletti 10, Garzonio (L), Zingaro 4. All. Chiofalo.

Note Futura: Battuta: errate 9, ace 11. Ricezione: 65% positiva, 37% perfetta, errori 2. Attacco: 40% positività, errori 6, murati 17. Muri: 6.

Club Italia: Graziani 13, Bassi 8, Gannar, Monza 1, Gardini 7, Giuliani (L), Marconato ne, Frosini 10, Nervini 3, Trampus 3, Pelloia, Ituma 3, Nwakalor 8. All. Bellano.

SERIE A2 – GIRONE OVEST

CLASSIFICA: Roma (6) 15; Mondovì (6), Marsala (7) 13; Pinerolo (7) 12; Sassuolo (8) 11; FVG BUSTO A. (8) 10; Cus Torino (6) 9; Olbia (6) 8; Club Italia (5) 4; Montale (5) 1.