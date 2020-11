La solidarietà della cooperativa San Martino al Sindaco di Lonate

La Cooperativa San Martino esprime la solidarietà alla Sindaca di Lonate Pozzolo Nadia Rosa e a tutto il Consiglio Comunale per il grave atto di intimidazione subito nei giorni scorsi.

“Sicuri che il lavoro di informazione sul tema della criminalità organizzata, svolto nei mesi scorsi dalla Cooperativa in collaborazione con altre associazioni dei territori limitrofi nonché con la Consulta per la Legalità di Lonate Pozzolo, sia, non solo importante, ma necessario in un territorio permeato da

organizzazioni criminali.

L’unica risposta possibile, oltre naturalmente alla denuncia alle Autorità competenti, è continuare il nostro lavoro di informazione”.