L’appello dell’assessore di Busto Arsizio: “Fatemi parlare con mio papà in ospedale”

L’assessore alla Sicurezza di Busto Arsizio Massimo Rogora, tramite la propria pagina Facebook, lancia un appello ai medici che stanno curando suo padre per poter parlare col proprio padre, ricoverato per covid in gravi condizioni all’ospedale di Legnano.

Rogora sostiene che le condizioni del papà siano gravissime al punto che non risponde più alle cure e agli stimoli ma il figlio non si rassegna e chiede la possibilità di poter far sentire la sua voce e quella dei suoi cari come estremo tentativo per ottenere una reazione da parte sua.

L’assessore è appena uscito dalla quarantena in quanto anche lui contagiato nelle settimane scorse ma il virus ha colpito anche il padre che, come molti altri pazienti ospedalizzati, non possono ricevere visite di alcun tipo: «Non lo chiedo solo per mio padre ma per tutte le persone che sono sole in ospedale in questo momento così difficile – spiega -. C’è bisogno di strumenti come i tablet che permettano ai nostri cari di sentire la voce di chi li ama».