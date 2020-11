Lonate Pozzolo: trovato senza libretto, revisione e con l’auto già sequestrata perché priva di assicurazione

Non aveva con sè il libretto di circolazione ma quella è stata la mancanza meno grave che gli agenti hanno trovato ad un’automobilista di Lonate Pozzolo fermato per un normale controllo durante un posto di blocco in via Trento della polizia Locale dell’Unione di Lonate Pozzolo e Ferno.

È successo il 22 novembre quando gli agenti hanno alzato la paletta all’arrivo di un’auto. L’automobilista non ha saputo esibire il libretto di circolazione e, in seguito agli accertamenti effettuati sulla banca dati della motorizzazione civile, il veicolo risultava non revisionato. Inoltre, gli agenti hanno verificato che era stato sottoposto precedentemente a sequestro amministrativo ad opera dei Carabinieri di Lonate Pozzolo per la mancata copertura assicurativa.

Inevitabilmente la polizia ha contestato al trasgressore la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro erogando nel contempo una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.988 euro e la revoca della patente. L’autovettura è stata confiscata e consegnata ad un deposito giudiziario. Il conducente, inoltre, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di peculato d’uso in quanto era stato dichiarato custode del veicolo all’atto del precedente sequestro.

L’Assessore alla Polizia Locale dell’Unione Filippo Gesualdi esprime la sua soddisfazione per il costante impegno degli uomini della Polizia Locale i quali svolgono un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini sul territorio dei due comuni.