Luci e presepe, Porto Valtravaglia non rinuncia al Natale

I contagi salgono anche nei piccoli comuni del Lago Maggiore. La seconda ondata è arrivata anche a Porto Valtravaglia, il paese dei Mezaràt che durante lo scorso marzo era stato toccato solo in parte dal Coronavirus.

Come per il resto del Varesotto, i numeri delle persone coinvolte è in salita, l’amministrazione comunale ha comunicato che in data 14 novembre i positivi sono 45 (il totale dei casi 65, con un’età media di 46 anni), le persone guarite 20 e nessun deceduto. Sulla situazione il sindaco sottolinea: «Ad oggi non siamo a conoscenza di ricoveri ospedalieri tra i nostri concittadini ma solo di domicili presso le proprie abitazioni».

Un’emergenza che ha costretto il comune ad annullare fin da subito le manifestazioni previste per Natale, ma senza spegnere lo spirito natalizio. Nella serata di ieri sono state accese le luminarie e il sindaco conferma la realizzazione del presepe.

Ecco il comunicato dell’amministrazione: «Si è convenuto, vista l’incertezza del periodo, di porre una particolare attenzione all’illuminazione e all’atmosfera natalizia, augurando che questo possa essere un supporto alle attività commerciali e alla valorizzazione del nostro territorio, ai nostri concittadini e bambini. Purtroppo il nuovo DPCM che vieta eventi pubblici- ha di fatto reso impossibile per quest’anno la realizzazione del progetto “Auguri in Piazza”, lo avevamo immaginato e progettato coinvolgendo moltissime bancarelle, attrazioni, musiche dal vivo e intrattenimenti per i più piccoli, ora non è possibile, ma siamo fiduciosi per il prossimo anno. Quindi la decisione presa in queste ore dall’amministrazione comunale è quella di anticipare già da questa sera 15 novembre 2020 l’accensione delle luminarie Natalizie sicuri che passando dal nostro lungo lago le luci sapranno darci un momento di gioia, spensieratezza e speranza. Siamo tutti alla ricerca di un pò di serena leggerezza: possa questo gesto aiutare a tenere viva la magia del Natale in mezzo a noi e alle nostre famiglie».