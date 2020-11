Luino, arrestato un 33enne: deve scontare due anni di reclusione

Un uomo di 33 anni residente nella zona di Luino è stato arrestato sabato pomeriggio dai Carabinieri della locale stazione dell’Arma, su ordine del tribunale di Varese. L’uomo deve infatti scontare due anni di reclusione in seguito a una serie di “atti persecutori” avvenuti nel 2016 nei confronti della fidanzata di allora. La donna lo aveva denunciato più volte per via del suo comportamento violento e delle azioni persecutorie. Il 33enne si trova ora nel carcere dei Miogni di Varese.

L’arresto dello “stalker” da parte dei militari è l’azione più eclatante tra quelle effettuate negli ultimi giorni dai Carabinieri di Luino che oltre all’attività ordinaria stanno svolgendo una serie di azioni mirate a far rispettare le recenti misure anti-contagio. Tra le persone controllate anche un 60enne, denunciato per essere stato fermato oltre la mezzanotte senza apparenti motivi validi, mentre era alla guida senza patente (né cinture).

Particolare attenzione è stata infine rivolta al controllo degli orari di chiusura degli esercizi pubblici per i quali non sono state segnalate infrazioni rilevanti.