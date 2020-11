Luino, ecco come partecipare all’open day virtuale del Liceo Sereni

Porte virtualmente spalancate al Liceo Sereni di Luino. Sabato 5 dicembre dalle 14.30 alle 16.00, grazie alla nuova formula dell’open day virtuale, gli aspiranti nuovi iscritti potranno scoprire l’offerta didattica della scuola senza spostarsi da casa.

E’ questo il modo in cui il Liceo, in un momento particolarmente delicato, intende esprimere la propria vicinanza non solo ai futuri alunni ma anche alle famiglie che dovranno sostenere i propri figli e accompagnarli in quella che sarà una scelta determinante per il loro futuro.

Sarà possibile seguire la diretta dell’open day sulla pagina Facebook di VareseNews o, per chi non disponesse di un account Facebook, direttamente dal giornale; per accedere mediante questa seconda modalità, verrà fornito un apposito link, pubblicato sulla homepage del sito del Liceo e attivo a partire dalla mattinata del 5 dicembre.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

L’incontro inizierà alle ore 14.30. Dopo un preliminare saluto da parte del dirigente scolastico, il professor David Arioli, docenti altamente qualificati presenteranno i quadri orario e le peculiarità di ogni indirizzo di studio, dal Liceo scientifico tradizionale a quello delle Scienze applicate, dal Liceo Linguistico (con sezione Esabac) a quello delle Scienze umane compresa l’opzione Economico Sociale).

Sarà lo stesso dirigente a guidare un tour virtuale dell’istituto, durante il quale -oltre agli ambienti- sarà possibile conoscere le attività laboratoriali e i progetti più significativi che integrano l’offerta formativa (come il Laboratorio Teatro e Musica e il progetto Giovani pensatori, in collaborazione con l’Università dell’Insubria).

Alcuni ex studenti, che si sono distinti nel loro percorso di studi universitari dall’ambito scientifico a quello linguistico, interverranno raccontando la propria esperienza, con importanti testimonianze anche dall’estero.

Un giusto spazio sarà riservato anche ad alcune attività previste dal PCTO, ex Alternanza scuola lavoro.

La parte finale dell’incontro sarà riservata alle domande che alunni e genitori potranno lasciare nei commenti alla diretta (su Facebook) oppure nei commenti in fondo all’articolo (su VareseNews): le più interessanti verranno selezionate e riproposte.

L’esperienza dell’open day virtuale sarà ripetuta nelle stesse modalità anche per la sede di Laveno venerdì 11 dicembre dalle ore 18.30.

CONTATTI

Liceo Scientifico Sereni

Via Lugano, 24, 21016 Luino VA

T.: 0332 531585

Email: segreteria@liceoluino.it

Sito | Facebook