“Malnate a Place To Be”, il progetto non si ferma e cerca nuovi collaboratori

Da diversi mesi i ragazzi della redazione di “Malnate a Place to Be” lavorano e imparano grazie al progetto di Sos Malnate e Cooperativa Naturart con il sostegno della Fondazione della Comunità di Malnate.

Un vero laboratorio di giornalismo che racconta il territorio malnatese con gli occhi delle nuove generazioni.

Nonostante le difficoltà del periodo la redazione non ha mai smesso di incontrarsi – per via telematica – e portare avanti il progetto, che si vuole allargare aprendo le proprie porte a nuovi giovani volenterosi di intraprendere la strada del giornalismo.

Ecco allora come fare per entrare a far parte del gruppo di “Malnate a Place To Be”

Hai il pallino del giornalismo e vuoi avere un’occasione di metterti in gioco? Vuoi provare l’emozione di sentirti reporter?

Se hai questo desiderio e sei nella fascia di età tra i 13 e i 18 anni, sei nel posto giusto nel momento giusto: la redazione “Malnate A Place to be”, nata durante il lockdown di marzo scorso, ti aspetta! Siamo 5 ragazze delle scuole superiori che collaborano con una giornalista e due educatori professionali: l’intento è ritrovarci in questo periodo di difficoltà, scoprendo il territorio intorno a noi e valorizzando le risorse della nostra cittadina.

Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle normative anti-covid: finché la Lombardia sarà zona rossa, il nostro stare insieme sarà online.

Se ti stai domandando perché unirti a noi, ecco 5 + 3 buoni motivi:

1. “La redazione multimediale 《malnate a place to be》 è un’esperienza molto stimolante e farne parte apre gli occhi su quanto una cittadina come Malnate può offrire!” – Giorgia

2. “Hai la possibilità di migliorare nell’ambito giornalistico e fare nuove esperienze belle e divertenti di diverso tipo (gite, interviste…)” – Selma

3. “Questa redazione per me rappresenta un piccolo svago che mi permette di essere produttiva, approfondire le mie capacità e di accumulare nuove esperienze”. – Claudia

4. “La redazione permette di conoscere l’ambito giornalistico, è divertente ed aiuta a fare nuove conoscenze sul territorio”. – Isabella

5. “La redazione mi ha permesso di conoscere meglio la mia città e di imparare molte cose sul giornalismo”. – Alice

6. “Mi piace molto il lavoro tra generazioni diverse e trovo stimolanti i travasi di competenze e di conoscenze”. – Elisabetta

7. “Credo fortemente nei giovani e nel loro potenziale e questa è un’opportunità per mostrare il loro valore” – Andrea

8. “La redazione per me è un momento d’incontro tra giovani e adulti, in cui c’è un bellissimo scambio di idee, conoscenze e capacità. Ci permette di conoscerci meglio tra noi, ma anche curiosità su Malnate”. -Marta

La nostra redazione si incontra ogni su Zoom un’ora a settimana. Per partecipare inviaci una mail a:junior@sosmalnate.it o andrea.maldera@cooperativanaturart.it

Redazione Malnate Place to be