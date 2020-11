A Malnate salgono a 420 i casi positivi

Consueto aggiornamento del sindaco Irene Bellifemine del sabato. Il primo cittadino di Malnate ha pubblicato il videomessaggio con il quale fa il punto della situazione in città: «Al momento ci sono 420 casi di persone positive e altre 100 sono in isolamento e altre due persone sono decedute. In settimana abbiamo dovuto prendere la decisione di chiudere la scuola “Battisti”. Una valutazione fatta sul numero di casi positivi, delle classi in quarantena e delle maestre. Una scelta difficile perché sappiamo che i bambini hanno diritto alla socializzazione, ma al primo posto va la salute dei piccoli e di tutta la comunità. L’attenzione ora è sulla scuola “Bai” di Gurone che conta numerosi casi e assenze; cerchiamo di tenere aperta questa scuola perché per ora i numeri non sono così alti da giustificare la chiusura. Consiglio a tutti i genitori di far fare i tamponi ai bambini, nella tutela vostra e della comunità per tenere sotto controllo i contagi. Se riuscite e potete, fate fare i test».

Gli ultimi appelli sono rivolti alla cittadinanza: «Chi ha possibilità e voglia può aderire al gruppo di volontari e mettersi a disposizione (guarda qui). Rispetto alle attività dei commercianti: invito tutti a fare spese e acquisti sul nostro territorio aiutando le realtà della città».