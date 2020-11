Si cerca Marco Marnati di Busto Arsizio, scomparso da casa lunedì

Marco Marnati, 56enne di Busto Arsizio, non dà notizie di sé ai familiari dalla mattina di lunedì 2 novembre. L’appello per la ricerca dell’uomo è stato lanciato ieri sui social network dai figli Valentina e Luca che non hanno più sue notizie da quando è uscito di casa.Chiunque possa averlo visto è pregato di contattare i Carabinieri. L’ultima volta è stato visto in via Agrigento nella giornata di ieri.