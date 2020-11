Maroni assolto in Cassazione per contratti Eupolis

Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore della Lombardia, è stato assolto dalla Cassazione dall’accusa di aver favorito persone del suo entourage con dei contratti per incarichi ‘ad hoc’.

L’attuale candidato sindaco di Varese per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative era stato condannato in appello a un anno di reclusione e 450 euro di multa. Assolti anche gli altri tre imputati.

Secondo i giudici il reato contestato e cioè concorso in turbata libertà degli incanti non è configurabile.

Secondo quanto riporta l’Ansa i supremi giudici hanno annullato senza rinvio il verdetto di secondo grado “ritenendo non configurabile il reato contestato in relazione allo svolgimento non di una procedura di gara, intesa, come meccanismo selettivo di competizione e concorrenza tra i candidati, ma di una mera comparazione di profili professionali di soggetti rimasti ignari del procedimento interno di selezione“