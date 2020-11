Maxi Zoo, nuovo punto vendita a Venegono Inferiore

Una nuova attività commerciale ha aperto i battenti a Venegono Inferiore. Maxi Zoo Italia, parte del gruppo Fressnapf, la più grande catena retail europea specializzata in alimenti e accessori per animali, ha aperto a Venegono un nuovo pet store di oltre 450 mq.

Ad accogliere i visitatori lo staff Maxi Zoo: sette persone competenti e formate per rispondere ad ogni domanda o dubbio e supportare chi ama prendersi cura del proprio animale da compagnia.

Nel nuovo punto vendita i consumatori possono trovare un vasto assortimento di oltre 7.000 articoli, di cui 4.500 prodotti a marchio esclusivo. A completare l’offerta diversi servizi come la bilancia per cani per tenere monitorato il peso del proprio amico a 4 zampe o l’incisione di medagliette.

Inoltre, è presente una donation box in cui lasciare alimenti di prima necessità che saranno devoluti alle onlus locali che si occupano di animali in difficoltà.

Il nuovo negozio di Venegono Inferiore si trova in via Kennedy (zona Esselunga).