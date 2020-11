Nel 2020, all’ospedale Del Ponte nati 190 bimbi prematuri

Sono 190 i bimbi nati prematuri dall’inizio dell’anno all’ospedale Del Ponte di Varese.

La Giornata della prematurità, che ricorre oggi 16 novembre, è l’occasione per far il punto dell’attività dell’ospedale varesino, uno dei centri d’eccellenza del territorio lombardo per la cura dei neonati sotto 37 settimane.

Grazie alla professionalità e al percorso costruito dal professor Fabio Ghezzi, primario di ginecologia e ostetricia, e dal professor Massimo Agosti , responsabile del Dipartimento della donna e del bambino e primario della neonatologia, il presidio di Giubiano vanta una casistica tra le più importanti.

La patologia della gravidanza è uno dei punti di forza dell’hub materno infantile varesino, con personale altamente specializzato per tutte le cure prenatali necessarie in collaborazione con cardiologi pediatri, chirurghi pediatri, genetista, urologi pediatri.

È stato creato, inoltre, un reparto specifico di “patologia della gravidanza” diretto dalla professoressa Antonella Cromi che vanta ambulatori dedicati all’assistenza di gravidanze a volte complesse sin dalle fasi gestazioni iniziali.

Dall’inizio dell’anno si contano, tra i bimbi prematuri, 25 gemellari e 1 trigemina. Dei 190 neonati, 57 sono venuti al mondo al di sotto delle 34 settimane e 11 sotto le 28.