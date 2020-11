No alla violenza sulle donne, il comune di Besozzo organizza un incontro online

Mercoledì 25 novembre, alle ore 20 e 45, l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza,

in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite, un importante incontro informativo dal titolo “Questo non è amore”.

L’evento si svolgerà in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Besozzo.

Durante la serata, prenderanno parola esperte del settore, la Sig.ra Angelica De Mare e Avv.vRomana Perin in rappresentanza dell’Associazione Donna Sicura, che già collabora con la Casa delle persone del Comune di Besozzo, gli Avv. Ornella Daverio e Avv. Barabara Iacovissi dello sportello vittime di violenza del Tribunale di Varese.

Nel corso del collegamento si affronterà questo importante tema da diversi punti di vista con l’intento di fornire utili e concrete informazioni di contatti sul territorio, presentando anche realtà locali che possono sicuramente dare il loro supporto. I partecipanti potranno intervenire in diretta inviando domande.

L’evento verrà intervallato da brevi momenti di lettura, significative testimonianze a cura dell’assessore alla cultura Silvia Sartorio la quale commenta: «un incontro per capire cosa può fare ciascuno di noi per contrastare questo fenomeno terribile che non si ferma. Conoscere le forme di aiuto vicino a noi può essere un primo passo».

Così interviene Francesca Pianese, consigliere comunale moderatrice della serata: «L’idea ha preso spunto dal buon esito di una prima serata organizzata in modalità diretta facebook il giorno 30 ottobre, sul tema della prevenzione del tumore al seno. Proseguiamo con piena convinzione della importanza di trattare problematiche che l’emergenza sanitaria attuale non ha certo cancellato ma al contrario ne ha reso più difficile la gestione!».