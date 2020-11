Nuovi casi positivi a Lavena Ponte Tresa, il sindaco: “Serve l’impegno di tutti”

Ci sono altri cinque casi di positività a Lavena Ponte Tresa. Lo comunica il sindaco Massimo Mastromarino nel quotidiano aggiornamento alla cittadinanza.

«Si tratta di cinque persone in quarantena nella propria abitazione – spiega il sindaco – in condizioni di salute stabili per il momento. Una persona risulta guarita e dunque ad oggi i positivi sono 86».

Mastromarino invita poi i suoi concittadini al rispetto delle nuove misure anti Covid che entreranno in vigore tra poche ore: «Da domani, venerdì 6 novembre, ci attendono misure restrittive e sacrifici per tutta la comunità. Sono molti i dubbi e i quesiti su situazioni personali e casi specifici. Ricordiamo la finalità di queste misure. Limitare fino ad annullare gli spostamenti non strettamente necessari, per limitare la diffusione del contagio. Con l’impegno di tutti possiamo farcela».