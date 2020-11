Oltre 120 positivi a Gavirate: anche il sindaco e il suo vice

Sono oltre 120 gli attuali positivi nel comune di Gavirate. Tra i residenti in quarantena obbligatoria anche il sindaco Silvana Alberio e il vice Massimo Parola.

Per il primo cittadino, che è anche medico di medicina generale, la quarantena sta trascorrendo in modo tranquillo: è paucisintomatica con la sola perdita di gusto e olfatto oltre a un male alla gola abbastanza comune. È in attesa del tampone per ritornare alle sue attività.

Più complessa è la situazione per il suo vice, anche lui in quarantena da oltre dieci giorni: « Devo dire che ho avuto tutti i sintomi descritti-commenta Parola-persino l’arrossamento della cute.È un’influenza abbastanza pesante e ne sento ancora il peso».

In loro assenza sarà l’assessore Enrico Brunella a rivestire il ruolo istituzionale.