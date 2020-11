Open Day al Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP di Varese

Vorresti diventare un Barman, un Barista, un Cameriere di Sala?

Ti piacerebbe lavorare in una Reception di un Hotel? O per congressi, eventi sportivi, culturali?

Allora il Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP di Varese fa per te.

Tra il mese di novembre 2020 e di gennaio 2021, il CIOFS-FP di Varese “apre” le sue porte, attraverso open day webinar e in presenza, per far conoscere ai ragazzi che concludono la terza media, e a coloro che desiderano cambiare percorso di studio, i corsi di formazione professionale realizzati al suo interno.

Il 4 gennaio 2021 si apriranno le iscrizioni per accedere alle scuole superiori e per l’anno 2021-2022 il CIOFS-FP presenta i seguenti indirizzi:

Operatore della Ristorazione: allestimento Sala e somministrazioni Piatti e Bevande

Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza

I corsi rilasciano le seguenti Certificazioni:

Qualifica Triennale, al termine del 3° anno, riconosciuta a livello Europeo, che dà la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro

riconosciuta a livello Europeo, che dà la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro Diploma Professionale, al termine del 4° anno, riconosciuto a livello Europeo, come ulteriore specializzazione

Per accogliere le famiglie ed i ragazzi interessati, vista la situazione di emergenza che si sta affrontando e nel rispetto delle normative legate al Covid, il Centro propone diversi momenti di incontro, attraverso modalità online “a distanza”, nelle date seguenti:

Sabato 28 novembre dalle 9

Martedì 1 dicembre dalle 15

Martedì 15 dicembre dalle 17

Giovedì 14 gennaio dalle 17

Vi saranno poi due giorni in presenza (se le condizioni lo permetteranno):

Giovedì 10 dicembre dalle 16

Sabato 23 gennaio 2021 dalle 9

Per partecipare agli incontri il percorso è semplice.

Bisogna andare sul sito www.ciofslombardia.com, cliccare sull’immagine degli Open Day, scorrere la pagina e scegliere il “Centro di Varese” entrando nell’Open Day in Presenza o nel Webinar online.

Il Centro di Formazione CIOFS – FP di Varese rende attuale l’attenzione al mondo del lavoro e della formazione. L’offerta formativa ha l’obiettivo di portare i giovani ad acquisire molteplici competenze professionali e a disporre degli strumenti necessari per costruire, gestire e far evolvere il proprio progetto di vita personale e professionale.

Ogni formatore all’interno del CIOFS vive ed educa gli allievi secondo gli ideali educativi Salesiani, che pongono l’accento sull’attenzione al singolo ragazzo, creando un ambiente familiare e positivo, che facilita il dialogo, la collaborazione e la relazione, al fine di accompagnarli in modo efficace al loro ingresso nel mondo del lavoro.

Proprio per questo, durante gli anni di presenza al Centro, si dà grande importanza ai tirocini, esperienze strutturate che prevedono l’inserimento di ogni singolo allievo in aziende del settore, permettendogli di toccare con mano cosa vuol dire inserirsi da giovane competente nel mondo del lavoro.

Se si ha il desiderio di entrare presto nel mondo delle Professioni, questa è la scelta giusta!