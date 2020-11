Open day al Collegio Rotondi

Si svolgerà sabato 28 novembre il secondo appuntamento di presentazione delle scuole del Collegio Rotondi.

L’appuntamento è virtuale e le iscrizioni sono aperte. Durante l’open day verrà presentata la proposta formativa e resta confermata la possibilità di incontrare personalmente (appena sarà possibile) il Rettore, per un colloquio individuale con l’alunno e per la presentazione dell’offerta formativa e della proposta educativa alla sua famiglia.

Il Collegio Rotondi accoglie i giovani studenti a partire dalla scuola dell’infanzia, dove sono presenti anche insegnanti madrelingua per imparare da subito l’inglese, che verrà poi approfondito alla scuola primaria, che propone un percorso veicolare che senza nulla togliere al curricula tradizionale della scuola Italiana, potenzia lo studio della lingua inglese.

La vera novità dell’anno è la scuola secondaria di primo grado con l’introduzione di un terzo percorso curricolare. Accanto al percorso istituzionale (che prevede tre ore di inglese e due di seconda lingua a scelta tra francese tedesco o spagnolo) e il percorso veicolare (che prevede lo studio in inglese attraverso la metodologia clill e con insegnanti madrelingua di 1/3 delle materie curriculari), è stato inserito il percorso linguistico potenziato che permetterà allo studente di avere ben 7 ore settimanali di studio delle lingue straniere.

Fiore all’occhiello del collegio rimangono il liceo linguistico con potenziamento delle lingue e con un’apertura internazionale e il liceo scientifico tradizionale che prepara gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro con competenze trasversali. Entrambi i licei offrono la possibilità di conseguire il doppio diploma italiano-americano, unica sul territorio, che permette di avere accesso anche a diverse università straniere.

E per non farsi mancare nulla, il Collegio Rotondi ha attivato il polo didattico universitario di Unitelma Sapienza, diventando quindi la prima scuola in Italia ad avere un percorso formativo dalla scuola dell’infanzia all’università.

Al Collegio Rotondi si pone grande attenzione alla persona con una proposta didattica di eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Per i ragazzi di terza media c’è la possibilità di partecipare alle lezioni aperte nella forma del webinar, iscrivendosi attraverso il sito internet della scuola.