A Gorla Minore è già Natale con l’abbraccio dei commercianti ai ragazzi speciali del Gruppo Amicizia

Come una piccola Narnia, dietro la porta che conduce da via Battisti al negozietto della cooperativa sociale Gruppo Amicizia, domenica è accaduto qualcosa di magico.

Ruotando la maniglia e facendo un passo in avanti, ci si trovava immersi nella magia del Natale. Certo, manca ancora un mese, ma nulla in quei locali ha fatto rimpiangere l’atmosfera che si sentirà ovunque fra quattro settimane.

Come ogni anno, anche quest’anno commercianti, artigiani e piccola industria di Gorla Minore, riuniti nell’associazione “Gorla che lavora” hanno voluto donare all’associazione un corposo assegno, un modo per aiutare l’attività del gruppo, che dal 1988 gestisce prodotti e servizi per persone con disabilità intellettiva.

In questi anni il Gruppo Amicizia ha saputo raccontare la disabilità in un modo nuovo, intriso di concretezza e fiducia, riuscendo, di iniziativa in iniziativa, a creare una forte sinergia con la popolazione gorlese.

Un momento di tenerezza che ha riunito commercianti e ragazzi della cooperativa sociale

I commercianti, rappresentati domenica dal presidente Mauro Elzi e da alcuni membri del gruppo, di Natale in Natale arrivano a bussare alle porte della cooperativa, presentando un’offerta, che oltre al valore economico racconta della volontà delle imprese locali di “prendersi cura” della parte più delicata della comunità.

Il “grazie” a tutti loro è arrivato con un momento ufficiale e un cartoncino bianco impreziosito dalle firme di ciascun ragazzo: c’è stata allegria, ma anche emozione, che è andata a sommarsi con i sentimenti scaturiti anche durante la recente serata dedicata a Elena Giudici e alla campagna di solidarietà lanciata in suo ricordo.

Non solo scontrini e affari, dunque, per la “Gorla che lavora”, ma gesti concreti per il paese e chi lo abita.

Oltre al momento ufficiale, domenica 24 novembre è stato inaugurato lo shop natalizio della cooperativa: vetrine zeppe di prodotti del commercio equo-solidale e soprattutto dei tanti lavori che i ragazzi realizzano insieme agli educatori. Oggetti che, sempre di più, finiscono sotto l’albero per regali che contribuiscono ad aiutare il Gruppo Amicizia.

Una giornata di festa che ha anticipato il Natale di un mese, portando sorrisi e voglia di autenticità.