Openjobmetis – Virtus Roma in diretta dalla Enerxenia Arena

Squadre in campo dalle ore 18 al palasport di Masnago (partita senza pubblico) dove si disputa la partita valida per l’8a giornata del campionato di Serie A di basket. In campo la Openjobmetis Varese di Bulleri contro la Virtus Roma allenata da Bucchi; diverse assenze da ambo le parti. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.