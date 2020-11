Pacchi luminosi per accendere il Natale ad Orino

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

La sagoma di un pacco di natale realizzata in ferro e riempita di lucine colorate da appendere alle porte, nei giardini o davanti ai cancelli di casa per illuminare anche questo Natale 2020.

A proporre gratuitamente queste decorazioni a tutti i cittadini di Orino che ne faranno richiesta, è un gruppo di residenti che da un paio di anni “lavora per far vivere a voi tutti la magia del natale nel nostro piccolo borgo”, si legge nel messaggio che circola per il paese.

Ricordate i pacchi luminosi appesi per le vie di Orino? Sono ora a disposizione dei residenti, per essere decorati con estro e fantasia personali.

Ai cittadini che vorranno aderire all’iniziativa sarà consegnato la struttura in ferro e il kit luci d’esterno per la realizzazione della decorazione, cui possono poi essere aggiunti nastri, palline o altri elementi natalizi. L’idea è poi accendere queste luminarie da esterno tutte insieme dall’ 8 dicembre.

Un invito è rivolto in particolare anche alle scuole: “Le piccole fontanelle del nostro borgo sono chiuse e disponibili per creare dei presepi al loro interno”.

Per richiedere il kit o avere maggiori informazioni sull’iniziativa scrivere a nataleadorino@gmail.com oppure al numero 334 1975030.