Una mappa per 25 presepi diffusi, tra fontane e lavatoi

Lo stesso gruppo di cittadini che ha preparato e donato alle famiglie sagome di pacchi da decorare a piacere con tante lucine ed appendere fuori da porte e balconi per illuminare tutti insieme il Natale ad Orino, ha creato una mappa “Natale in gir par Urin”, per visitare tutti i presepi allestiti in paese in luoghi anche un po’ insoliti ma sicuramente suggestivi, tra lavatoi (due) cantine (sempre due) e ben nove fontane, oltre a cortili e giardini. In tutto 25 composizioni da visitare in un percorso ad hoc che parte dall’albero addobbato in piazza XI febbraio, donato da una giovane coppia e allestito dalla Protezione civile di Orino.

Per ogni allestimento un numero di riferimento, l’indirizzo preciso e il nome delle persone, o delle associazioni, che lo hanno preparato e reso visibile a tutti il proprio presepe per condividere comunque, anche in questo difficile 2020, lo spirito del Natale tra concittadini, nonostante le distanze e le restrizioni imposte dalla necessità di contenere la pandemia.