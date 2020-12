Dal Municipio alle cantine: il Natale diffuso ad Orino

Sagome di legno a tema, pacchi regalo luminosi, tanti presepi diffusi tra lavatoio, fontanelle e cantine e persino una camera con il guardaroba di Babbo Natale, proprio accanto alla cassetta delle lettere cui affidare i propri desideri. Mancano solo gli ultimi ritocchi e gli ultimi addobbi per l’allestimento diffuso promosso anche quest’anno, e con maggiore forza, da un gruppo di residenti di Orino.

Un impegno che ha trovato sponda nella trasformazione del Palazzo comunale, la cui facciata è divenuta un grande calendario dell’avvento in attesa del 25 dicembre.

Il conto alla rovescia quindi è già cominciato ma nella serata di domani 8 dicembre, come vuole la tradizione, avrà un momento particolare con l’accensione dei tutti i pacchi regalo luminosi personalizzati in questi giorni dai residenti e dai bambini.

Proprio ai più piccoli è stata rivolta un’attenzione speciale: quest’anno non potranno partecipare ai tradizionali eventi natalizi, ma avranno la possibilità di imbucare la loro letterina sotto casa, in una cassetta magica a filo diretto con il Polo Nord, e di “sbirciare” tra gli abiti di Babbo Natale e dei suoi elfi.