Pena da scontare per droga, arrestati dai carabinieri di Novara

I carabinieri della Stazione di Novara hanno tratto in arresto due persone condannate in via definitiva a pene detentive per reati in materia di stupefacenti.

Si tratta dei pregiudicati T.M., classe 1994, e T.S., classe 1966, entrambi residenti a Novara e destinatari di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara.

In particolare, il T.M. dovrà scontare la pena residua di anni uno e giorni 24 di reclusione mentre il T.S. la pena di mesi 7. Nel corso di due distinte operazioni di servizio i militari li hanno associati presso la casa circondariale di Novara.