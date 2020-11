Podcast e giornalismo nell’incontro di Glocal 2020

Sempre più di moda, i podcast sono uno strumento molto apprezzato dagli utenti. Che si tratti di rassegne stampa o di pubblicazioni dedicate a tematiche specifiche, i podcast stanno conquistando un’ampia fetta di mercato.

Facili nella fruizioni, piacevoli all’ascolto, sono realizzati da autori specializzati in materie diverse. C’è chi parla di musica, economia, politica, scienza, narrativa, offrendo all’ascoltatore “pillole” su argomenti differenti. Alcuni giornali invece, offrono la più classica rassegna stampa, riportando i fatti più importanti della giornata. Ma come può essere utilizzato questo strumento per il giornalismo? Con quali modalità? E quali sono le esperienze virtuose?

Ne parliamo a Glocal, il festival del giornalismo organizzato da Varesenews – dal 12 al 15 novembre 2020- che quest’anno si terrà in streaming.

L’incontro dal titolo “Il podcast come strumento per il giornalismo” è in programma per venerdì 13 novembre 2020, dalle 13 alle 15, con Tiziano Bonini, professore associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, Marianna Bruschi, giornalista del gruppo Gedi, Alessia Cerantola, reporter, The Organized crime and corruption reporting project, Damiano Crognali, giornalista, youtuber e podcast producer, Paolo Piacenza, giornalista professionista, tutor al Master in Giornalismo dell’Università di Torino.

Tutti gli incontri del Festival possono essere seguiti in diretta streaming sulla pagina Facebook di Glocal e sul canale Youtube di Varesenews. Per i crediti è necessario iscriversi alla piattaforma Sigef.

Per tutto il programma: www.festivalglocal.it.