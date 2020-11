Punto tamponi, «la maggioranza vota contro, un’occasione persa per Cuveglio»

«Il 16 novembre avevamo presentato una mozione per richiedere all’Amministrazione comunale di intraprendere tutte le azioni opportune volte ad attivare, in collaborazione con ATS Insubria, un punto tamponi rapidi a Cuveglio. Ieri, la maggioranza ha respinto la nostra mozione in consiglio comunale, dichiarando come l’Amministrazione ci stesse già lavorando dal 15 novembre (una domenica), giorno in cui il sindaco viene contattato da un altro comune circa un locale da adibire a punto tamponi».

Lo dicono in una nota i consiglieri comunali di minoranza del gruppo “Cuveglio al centro“.

«La nostra proposta», continuano i consiglieri, «mirava a creare un luogo dove poter inviare i pazienti, previa prenotazione a cura dei medici di base, individuando il prima possibile i nostri concittadini positivi al virus e decongestionando il resto del sistema diagnostico della nostra provincia», prosegue dal gruppo il firmatario della mozione Matteo Rossi.

«Ad oggi, Cuveglio non ha un punto tamponi rapidi. Le azioni intraprese finora dall’Amministrazione non hanno portato ad alcun successo tangibile su questo tema, tanto urgente e attuale. La nostra comunità ha perso, quindi, un’occasione per esprimersi in modo chiaro, condiviso e unanime su una richiesta che non dovrebbe dividere, ma essere al servizio e a favore della comunità. Il sostegno unanime alla nostra proposta avrebbe infatti consentito di presentarsi sui tavoli decisionali forti del sostegno di tutto il consiglio comunale, senza distinzioni. Speriamo, infine, che il punto tamponi si realizzi veramente ed il prima possibile. Riteniamo, però, che il voto contrario di ieri renda più debole e meno credibile l’impegno del Comune».