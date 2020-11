La Rama di Pomm di Gallarate non si ferma

Il Palio della Rama di Pomm non si ferma. La voglia di portare avanti una tradizione, che affonda le sue radici nella storia, è più forte del Covid-19 e la festa votiva si farà.

Non ci sarà il Palio vero e proprio con le tanto attese gare dei Privilegiàa dal Campanin (gialli), Cittaditt da la Campagna (rossi), Drizuni dal Tirasegn (blu) e Paisaan Quadar (verdi), le sfilate dei contradaioli con le felpe e le bandiere del proprio settore, la distribuzione delle mele, il banco di beneficienza, le bancarelle e gli addobbi nelle vie di Madonna in Campagna con i colori delle quattro contrade.

Ma l’immancabile tocco di colore c’è, il piazzale del santuario è stato decorato con le bandierine gialle, rosse, verdi e blu.

«La tradizione deve continuare» afferma il presidente dell’associazione di promozione culturale Rama di Pomm Daniele Mazzetti. «In un momento così difficile per tutti, abbiamo deciso di tornare alle origini, da quel segno da cui tutto è iniziato, il voto alla nostra Madonna in Campagna». Quest’anno i gagliardetti dei dei quattro settori ed il stendardo del Palio per tutta la settimana saranno posizionati ai piedi dell’altare del Santuario ad accompagnare i momenti di preghiera delle contrade e la messa solenne in programma domenica 15 novembre alle 10.30 e celebrata dal prevosto di Gallarate monsignor Riccardo Festa con la tradizione offerta “della cera” da parte dell’amministrazione comunale.

«Come associazione, nel massimo rispetto delle normative e dei protocolli anti-covid, abbiamo deciso di confermare le serate di preghiera dedicate ai residenti dei quattro settori» continua il presidente e aggiunge «sono tanti i gallaratesi, ed ex contradaioli, che partecipano alla messa della domenica e per questo abbiamo deciso di offrire noi, a nostre spese, la diretta streaming». Un segno di vicinanza a tutte le persone che, con impegno e dedizione, edizione dopo edizione hanno sempre sostenuto il Palio.

«Vorrei ringraziare tutti i nostri associati che in questi due anni ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e – sottolinea il presidente – visto che questa edizione del Palio è saltata abbiamo deciso di non richiedere la quota associativa». L’associazione, nata due anni fa in occasione del 70esimo compleanno, conta più di cento iscritti. «Per noi, e per chi ci sostiene, il Palio vuol dire storia, tradizione, competizione, tifo, colore e comunità – continua Mazzetti – concetti e valori importanti che vogliamo tramandare anche alle nuove generazioni perché riassumono quello che era, è e sarà il Palio». Un ringraziamento anche ai sostenitori che «ci hanno permesso di realizzare lo streaming, Mario Ceresoli e Gino Pascale».

Le celebrazioni

Questa sera alle 20.45 presso il Santuario di Madonna in Campagna i Cittaditt da la Campagna (rossi) inaugurano i momenti di preghiera della #Ramadipomm2020; domani sera sarà il turno dei Paisaan Quadar (verdi), venerdì 13 sarà il turno dei Privilegiàa dal Campanin (gialli) e sabato 14 dei Drizuni dal Tirasegn (blu).

Domenica 15 novembre alle ore 10.30 presso il Santuario di Madonna in Campagna si terrà la S. Messa Solenne celebrata dal prevosto di Gallarate Mons. Riccardo Festa. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Parrocchia – shorturl.at/vADNV

Secondo le direttive del nuovo Dpcm in vigore da venerdì 6 novembre 2020, è possibile recarsi nei luoghi di culto specificando sul modulo di autodichiarazione che ci si sta spostando dalla propria abitazione per “motivi di necessità”.