Don Silvio Andrian lascia Crenna e Moriggia: “Qui mi avete accolto e stimato”

Proseguono gli avvicendamenti dei sacerdoti nelle parrocchie della Diocesi di Milano situate in provincia di Varese. Don Silvio Andrian, attualmente alla guida della Comunità Parrocchiale Crenna e Moriggia a Gallarate, lascerà l’incarico a settembre per diventare vicario nelle parrocchie di Ponte Lambro, Caslino d’Erba e Castelmarte nel Decanato di Erba.

La comunicazione ufficiale è arrivata sabato 23 maggio dal vicario Episcopale della Zona Pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone, con un lettera inviata ai fedeli. Ora c’è attesa per conoscere il nome del successore di don Silvio, una figura già scelta che sarà resa pubblica nei prossimi giorni.

«L’Arcivescovo – scrive don Gallivanone – mi invita a ringraziare don Silvio per il generoso servizio svolto in questi anni e per la sua disponibilità a lasciare la Comunità cui si stava legando per disporsi con prontezza a servire la Chiesa in un altro contesto».

«Vivo questo momento con molta serenità e riconoscenza per tutto il bene che ho ricevuto in questi due anni a Crenna e Moriggia – ha scritto invece don Silvio Andrian – In queste comunità mi sono sentito accolto, stimato ed amato. Sono certo che, con lo stesso entusiasmo sapranno accogliere anche il mio successore. Con infinita riconoscenza, ringrazio di cuore tutta la gente, i miei confratelli, in particolare don Andrea, don Davide e don Michele, e i miei superiori che, in questo momento di cambio mi stanno facendo sentire la loro vicinanza concreta con stima e affetto».