Rescaldina, “consegna a domicilio” anche per i libri della biblioteca

A Rescaldina la consegna a domicilio non fa rima solo con bar, ristoranti e attività commerciali: da lunedì 16 novembre potranno arrivare direttamente a casa anche i libri della biblioteca, che fino al 3 dicembre rimarrà chiusa in base alle misure anti-Covid. Il servizio di prestito a domicilio, attivato per il momento in via sperimentale, riguarda solamente i libri presenti nella biblioteca di via Cesare Battisti in attesa della ripresa del servizio di interprestito, e anche la consegna verrà effettuata solamente in paese.

Per prenotare, basterà consultare online il catalogo della biblioteca e poi contattare lo staff tramite mail all’indirizzo biblioteca.rescaldina@csbno.net o chiamando o scrivendo tramite WhatsApp al numero 0331.579336 per stabilire il giorno, la fascia oraria e le modalità di consegna. Le consegne saranno effettuate lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e «avverranno in totale sicurezza – sottolinea lo staff -, sia per il personale che per gli utenti, seguendo tutte le precauzioni anti-Covid vigenti».

Il servizio di prestito a domicilio dei libri della biblioteca è partito nei giorni scorsi anche a Nerviano e va ad aggiungersi alle possibilità di asporto, consegna a domicilio e pick-and-pay offerte dai commercianti del paese, mettendo a disposizione dei cittadini un’opportunità in più per affrontare le restrizioni in vigore in Lombardia per frenare la corsa del Covid.