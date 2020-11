Rescaldina, nasce il gruppo di lavoro sulla sicurezza

Era al centro del dibattito politico cittadino da quasi un anno, ora è diventato a tutti gli effetti una realtà: a Rescaldina è nato il gruppo di lavoro sulla sicurezza.

L’idea del gruppo era nata da una proposta del Movimento 5 Stelle, che ad ottobre dello scorso anno aveva presentato una mozione ad hoc in consiglio comunale. A gennaio poi Piazza Chiesa aveva iniziato a raccogliere le candidature per la composizione della squadra di lavoro, per la quale dovevano essere individuati in tutto dieci membri: quattro cittadini scelti tra i candidati e due componenti di nomina di ciascun gruppo consiliare, coordinati dall’assessore alla partita, Gianluca Crugnola, e dalla comandante della Polizia Locale, Alessandra Dall’Orto. La prima convocazione dei 14 cittadini che hanno dato la propria disponibilità era prevista per inizio marzo, ma la pandemia ha sparigliato le carte in tavola, allungando i tempi.

A fine settembre, quando è stato effettivamente possibile organizzare l’incontro, non tutti i “candidati” si sono poi presentati, tanto che i criteri inizialmente ipotizzati per la scelta («contrada di residenza in modo da avere almeno un rappresentante per contrada, sesso in modo da avere una rappresentanza equa tra uomini e donne, età in modo da abbracciare più fasce anagrafiche e professione in modo da avere tipologie differenziate di lavoratori») non hanno potuto essere rispettati, a discapito della parità di genere. Quattro cittadini, comunque, hanno formalizzato la loro candidatura, e pochi giorni dopo anche i gruppi consiliari hanno individuato i propri rappresentanti.

Nei giorni scorsi, poi, una delibera di giunta ha ufficializzato la composizione del gruppo di lavoro, che sarà formato, oltre che dall’assessore alla partita e dal comandante della Polizia Locale, da Raffaele Masullo, Michele Luigi Martino, Maria Luisa Giudici e Fabrizio Comelli come rappresentati dei cittadini, Matteo Moschetto e Luigi Di Lello per Vivere Rescaldina, Nicola Petrosino e Francesco Musu per il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Brittanni e Alessandro Cattaneo per il centrodestra.